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19.11.2026 01:34:33
Australia Jobless Rate Jumps To 4.9% In October
(RTTNews) - The unemployment rate in Australia came in at a seasonally adjusted 4.9 percent in October, the Australian Bureau of Statistics said on Thursday.
That missed expectations for 4.7 percent, which would have been unchanged from the September rate.
The Australian economy lost 43,500 jobs last month, missing by a mile forecasts for an increase of 25,500 jobs following the loss of 39,300 jobs in the previous month.
The participated rate slipped to 66.6 percent, down from 66.8 percent a month earlier.
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