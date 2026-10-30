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30.10.2026 03:02:22
Australia Private Sector Credit Rises 0.6% In September
(RTTNews) - Private sector credit was up 0.6 percent on month in September, the Reserve Bank of Australia said on Friday - exceeding expectations for 0.5 percent but unchanged from the August reading.
On a yearly basis, credit was up 8.4 percent.
Individually, housing credit was up 0.4 percent on month and 7.0 percent on year, while personal credit rose 0.3 percent on month and 4.8 percent on year and business credit gained 0.9 percent on month and 11.3 percent on year.
Broad money was up 0.2 percent on month and 6.2 percent on year.
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