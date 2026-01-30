Britische Pfund - Australischer Dollar

1,9587
 AUD
-0,0029
-0,15 %
30.01.2026 01:54:17

Australia Private Sector Credit Rises 0.8% In December

(RTTNews) - Total credit in Australia was up 0.8 percent on month in December, the Reserve Bank of Australia said on Friday - exceeding expectations for 0.6 percent, which would have been unchanged.

Credit was up 7.7 percent on year.

Housing credit was up 0.7 percent on month and 6.9 percent on year, while personal credit rose 0.5 percent on month and 4.0 percent on year and business credit gained 1.0 percent on month and 9.7 percent ion year.

Broad money rose 0.5 percent on month and 7.2 percent on year.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
