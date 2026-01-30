|
Australia Private Sector Credit Rises 0.8% In December
(RTTNews) - Total credit in Australia was up 0.8 percent on month in December, the Reserve Bank of Australia said on Friday - exceeding expectations for 0.6 percent, which would have been unchanged.
Credit was up 7.7 percent on year.
Housing credit was up 0.7 percent on month and 6.9 percent on year, while personal credit rose 0.5 percent on month and 4.0 percent on year and business credit gained 1.0 percent on month and 9.7 percent ion year.
Broad money rose 0.5 percent on month and 7.2 percent on year.
