Australia Rate Decision On Tap For Tuesday

(RTTNews) - The Reserve Bank of Australia will wrap up its monetary policy meeting and then announce its decision on interest rates, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The RBA is widely expected to hike its benchmark lending rate by 25 basis points, to 4.85 percent from 4.60 percent.

Hong Kong will see preliminary Q3 figures for gross domestic product and September numbers for retail sales. In Q2, GDP was down 0.6 percent on quarter and up 4.3 percent on year, while sales climbed 5.6 percent on year in August.

South Korea will provide October data for consumer prices; in September, inflation was up 0.3 percent on month and 2.9 percent on year.

Finally, the markets in Japan are closed on Tuesday for Culture Day and will re-open on Wednesday.