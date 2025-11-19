Britische Pfund - Australischer Dollar

2,0219
 AUD
0,0016
0,08 %
19.11.2025 01:35:34

Australia Wage Price Index Climbs 0.8% In Q3

(RTTNews) - The wage price index in Australia was up a seasonally adjusted 0.8 percent on quarter in the third quarter of 2025, the Australian Bureau of Statistics said on Wednesday - in line with expectations and unchanged from the previous quarter.

On a yearly basis, the index climbed 3.4 percent - again unchanged and matching forecasts.

Private sector wages were up 0.7 percent on quarter and 3.2 percent on year, while public sector wages rose 0.9 percent on quarter and 3.8 percent on year.

The largest industry contributor to quarterly wages growth was health care and social assistance (+1.5 percent).

07:11 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Fed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX steigt kräftig -- DAX fester -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso fester. Die Wall Street verbucht knappe Gewinne. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.
