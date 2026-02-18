Britische Pfund - Australischer Dollar

1,9149
 AUD
-0,0116
-0,60 %
18.02.2026 01:37:59

Australia Wage Price Index Climbs 0.8% In Q4

(RTTNews) - The wage price index in Australia was up a seasonally adjusted 0.8 percent on quarter in the fourth quarter of 2025, the Australian Bureau of Statistics said on Wednesday - unchanged and in line with expectations.

On a yearly basis, wage prices were up 3.4 percent - again matching forecasts and steady from the previous three months.

Individually, private sector wages rose 0.8 percent on quarter and 3.4 percent on year, while public sector wages added 0.8 percent on quarter and 4.0 percent on year.

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
