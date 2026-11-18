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18.11.2026 01:38:53
Australia Wage Price Index Climbs 1.1% In Q3
(RTTNews) - Australia's wage price index was up a seasonally adjusted 1.1 percent on quarter in the third quarter of 2026, the Australian Bureau of Statistics said on Wednesday.
That beat forecasts for an increase of 1.0 percent following the downwardly revised 0.7 percent gain in the previous quarter (originally 0.8 percent).
On a yearly basis, wages rose 3.5 percent - again exceeding expectations for 3.4 percent and up from 3.2 percent in the three months prior.
Private sector wages were up 1.0 percent on quarter and 3.4 percent on year, while public sector wages rose 1.3 percent on quarter and 3.9 percent on year.
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