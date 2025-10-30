Britische Pfund - Euro

1,1342
 EUR
-0,0029
-0,25 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
30.10.2025 13:56:17

Austrian GDP Rebounds 0.1% In Q3

(RTTNews) - Austria's economy expanded in the third quarter after contracting in the previous quarter, a flash estimate from the WIFO economic institute showed Thursday.

Gross domestic product rose 0.1 percent sequentially in the September quarter, reversing a 0.1 percent decline in the June quarter.

On the expenditure side, consumer demand stabilized slightly, while investment and foreign trade contributed negatively in the third quarter.

Household consumption rose 0.1 percent, while government expenditure dropped 0.3 percent. Gross fixed capital formation shrank 0.3 percent, and exports were 0.4 percent lower.

On a yearly basis, GDP expanded at a slightly faster pace of 0.6 percent, following a 0.5 percent growth in the second quarter.

Elsewhere, data from Statistics Austria showed that producer prices declined 1.1 percent annually in September, following a 1.3 percent fall in August. Monthly, producer prices dropped 0.1 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.25 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen