Geldpolitik 30.07.2026 13:09:56

Bank of England hält an Leitzinsniveau fest

Bank of England hält an Leitzinsniveau fest

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins unverändert belassen und sich damit der Federal Reserve angeschlossen.

Sie signalisierte jedoch ihre Bereitschaft, die Zinsen anzuheben, sollten hohe Energiepreise einen breit angelegten und anhaltenden Anstieg der Inflation auslösen. Der Leitzins verharrte damit bei 3,75 Prozent, dem Stand, auf dem er seit Dezember liegt.

DOW JONES

Weitere Links:

EZB: Leitzinsen bleiben unverändert - Inflation und Nahost bestimmen den Ausblick
Fed vor unerwartetem Schritt? Experten sehen Leitzinserhöhung kommen
US-Notenbank belässt Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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