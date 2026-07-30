|Geldpolitik
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30.07.2026 13:09:56
Bank of England hält an Leitzinsniveau fest
Sie signalisierte jedoch ihre Bereitschaft, die Zinsen anzuheben, sollten hohe Energiepreise einen breit angelegten und anhaltenden Anstieg der Inflation auslösen. Der Leitzins verharrte damit bei 3,75 Prozent, dem Stand, auf dem er seit Dezember liegt.
DOW JONES
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