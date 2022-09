Bank of England ist zu weiteren Zinsänderungen bereit

Die Bank of England hat auf die jüngsten Turbulenzen an den britischen Finanzmärkten reagiert.

Man werde nicht zögern, die Zinssätze "so weit wie nötig" zu ändern, um das Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung von Notenbank-Gouverneur Andrew Bailey vom Montag. Zuletzt hatte die Bank of England die Leitzinsen am vergangenen Donnerstag um 0,50 Prozentpunkte angehoben.

Nach der Entscheidung der Regierung, die Steuern umfassend zu senken, war das britische Pfund auf ein Rekordtief zum Dollar gefallen und die Renditen von Staatsanleihen stark gestiegen. An den Märkten wird eine starke Ausweitung der Staatsverschuldung befürchtet.

Man werde die Entwicklung an den Finanzmärkten sehr genau beobachten, schreibt Bailey. Die Bank werde auf ihrer nächsten planmäßigen Sitzung die Auswirkungen der Regierungsentscheidungen auf die Nachfrage prüfen, den Rückgang des Pfund Sterling bewerten und entsprechend handeln", so Bailey.

