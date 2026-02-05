Bank of England lässt Leitzins stabil - Signal für künftige Senkung

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins unverändert gelassen. Zwar senkte sie ihre Prognosen für Wachstum und Inflation, signalisierte aber eine erneute Senkung, sollten Anzeichen darauf hindeuten, dass sich der Lohnanstieg auf ein Tempo verlangsamt, das helfen würde, die Preise zu dämpfen.

Die britische Zentralbank beließ ihren Leitzins bei 3,75 Prozent und entsprach damit der jüngsten Entscheidung der Federal Reserve. Im Dezember hatte sie die Zinsen zum sechsten Mal seit August 2024 gesenkt.

Die Fed signalisierte jedoch wenig Eile, die Zinssenkungen wieder aufzunehmen. Die britische Notenbank erklärte hingegen, ihr Leitzins werde wahrscheinlich weiter sinken. Investoren halten einen Schritt bei den Sitzungen im März oder April für möglich, aber keineswegs für sicher.

"Wenn alles gut geht, sollte es Spielraum für eine weitere Senkung in diesem Jahr geben", sagte BoE-Gouverneur Andrew Bailey.

Die Entscheidung war erneut das Ergebnis einer knappen Abstimmung. Vier der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses wollten den Leitzins auf 3,50 Prozent senken, was der niedrigste Stand seit vier Jahren gewesen wäre. Bailey gab erneut den Ausschlag, nachdem er im Dezember eine Senkung unterstützt hatte.

