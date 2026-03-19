|
19.03.2026 13:10:40
Bank of England lässt Leitzins unverändert
Von Paul Hannon
DOW JONES--Die Bank of England (BoE) hat signalisiert, dass sie bereit sei, ihren Leitzins anzuheben, um einem durch den Krieg im Nahen Osten getriebenen Anstieg der Inflation entgegenzuwirken. Sie werde jedoch nichts überstürzen, da Dauer und Ausmaß der Störung der Energieversorgung ungewiss blieben. Anstatt den Zins zu senken, beließ die BoE ihren Leitzins bei 3,75 Prozent. Dies spiegelt wider, wie der Konflikt die Aussichten für die Volkswirtschaften weltweit verändert hat.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 08:10 ET (12:10 GMT)
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen schwächer -- Wall Street mit negativem Handelsschluss -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische und der deutsche Leitindex bewegten sich im Minus. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.