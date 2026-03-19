Bank of England lässt Leitzins unverändert

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Bank of England (BoE) hat signalisiert, dass sie bereit sei, ihren Leitzins anzuheben, um einem durch den Krieg im Nahen Osten getriebenen Anstieg der Inflation entgegenzuwirken. Sie werde jedoch nichts überstürzen, da Dauer und Ausmaß der Störung der Energieversorgung ungewiss blieben. Anstatt den Zins zu senken, beließ die BoE ihren Leitzins bei 3,75 Prozent. Dies spiegelt wider, wie der Konflikt die Aussichten für die Volkswirtschaften weltweit verändert hat.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 08:10 ET (12:10 GMT)