Zinsentscheidung 28.04.2026 07:58:41

Bank of Japan hält Zinsen stabil - Inflationsprognose deutlich angehoben

Bank of Japan hält Zinsen stabil - Inflationsprognose deutlich angehoben

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Geldpolitik erneut unverändert belassen.

Sie hob jedoch ihre Inflationsprognosen an und senkte die Wachstumsaussichten. Dabei warnte sie vor den Auswirkungen eines Anstiegs der Energiepreise.

Wie weithin erwartet, beließ die japanische Zentralbank ihren Leitzins am Ende ihrer zweitägigen Sitzung am Dienstag bei 0,75 Prozent. Die Entscheidung wurde mit sechs zu drei Stimmen getroffen - drei Mitglieder des Rats stimmten für eine Zinserhöhung.

Die Notenbank hielt an ihrer Haltung fest, weitere Zinserhöhungen anzustreben, sofern sich die Wirtschaft im Einklang mit ihren Prognosen entwickelt. Die Bank erklärte, sie werde den Zeitpunkt und das Tempo von geldpolitischen Änderungen bestimmen. Dabei werde sie die Auswirkungen der Situation im Nahen Osten auf die japanische Wirtschaft sorgfältig beobachten.

Die BoJ hob ihren Preisausblick an. Zudem stellte sie ihre ersten Prognosen für das im März 2029 endende Fiskaljahr vor.

Der geldpolitische Rat der BoJ erwartet, dass die Verbraucherinflation - ohne die volatilen Preise für frische Lebensmittel - in dem im März 2027 endenden Fiskaljahr 2,8 Prozent erreichen wird. In dem vorherigen Bericht vom Januar war noch ein Anstieg von 1,9 Prozent prognostiziert worden. Für das im März 2028 endende Jahr wird ein Anstieg der Verbraucherpreise um 2,3 Prozent und im darauffolgenden Jahr um 2,0 Prozent erwartet.

Während Energieschocks die Preise für Waren und Dienstleistungen in verwandten Sektoren anheizen könnten, schwächt die Nachfrage nach dem Dollar als sicherer Hafen auch den Yen. Dies droht eine weitere Beschleunigung der Inflation nach sich zu ziehen.

Die Bank erwartet, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Fiskaljahr um 0,5 Prozent wachsen wird. Dies ist weniger als die vor drei Monaten prognostizierte Expansion von 1,0 Prozent. Für die beiden folgenden Fiskaljahre wird ein Wachstum von 0,7 Prozent und 0,8 Prozent projiziert.

Angesichts steigender Inflationsrisiken erwarten viele Ökonomen, dass die BoJ die Zinssätze bereits auf ihrer nächsten Sitzung im Juni auf 1 Prozent anheben wird.

Von Megumi Fujikawa

DOW JONES

Weitere Links:

Fed sieht Zinsrisiken: Dauerhafter Iran-Krieg könnte Straffung der Geldpolitik nötig machen

Bildquelle: Shutterstock / sommart sombutwanitkul

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