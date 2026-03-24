24.03.2026 23:00:18

Bank Of Japan Minutes On Tap For Wednesday

(RTTNews) - The Bank of Japan will on Wednesday release the minutes from its monetary policy meeting on Jan. 22-23, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

At the meeting, the BoJ retained its key interest rate at 0.75 percent, as expected, and raised its economic growth outlook - upgrading GDP growth for fiscal 2025 to 0.9 percent from 0.7 percent and fiscal 2026 was lifted to 1.0 percent from 0.7 percent.

Australia will see February figures for consumer prices; in January, overall inflation was up 3.8 percent on year.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen