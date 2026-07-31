Bank of Japan: Währungshüter lassen Leitzins unverändert

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Geldpolitik unverändert belassen, während sie derzeit bewertet, wie sich ihre jüngste Zinserhöhung auf die Wirtschaft und die Preisentwicklung auswirkt.

Wie allgemein erwartet, behielt die Zentralbank am Ende ihrer zweitägigen Sitzung ihren Leitzins bei 1,00 Prozent bei. Im Juni hatte sie den Leitzins auf den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten angehoben und dabei die Möglichkeit angeführt, dass die Kerninflation ihr Ziel von 2 Prozent überschreiten könnte.

Das Abstimmungsergebnis lautete 8 zu 1, wobei das hawkische Vorstandsmitglied Hajime Takata eine Anhebung auf 1,25 Prozent vorgeschlagen hatte.

Zwar bestehen weiterhin Inflationsrisiken, doch beobachten die Entscheidungsträger der BoJ aufmerksam die Auswirkungen der Zinserhöhung vom Juni, die Entwicklungen im Nahen Osten und die daraus resultierenden Bewegungen der Ölpreise, bevor sie weitere Maßnahmen ergreifen.

Ein schwacher Yen bleibt zudem ein erhebliches Aufwärtsrisiko für die Inflation in Japan. Die Währung legte über Nacht gegenüber dem Dollar aufgrund vermuteter staatlicher Interventionen kräftig zu, doch Analysten sagen, dass solche Maßnahmen lediglich Zeit gewinnen.

Der vierteljährliche Ausblicksbericht zeigte, dass der geldpolitische Ausschuss der BoJ weiterhin davon ausgeht, dass die Kerninflation in naher Zukunft das 2-Prozent-Ziel der Notenbank erreichen wird.

Der Ausschuss rechnet damit, dass die Verbraucherpreisinflation - ohne die volatilen Preise für frische Lebensmittel - im Jahr bis März 2027 durchschnittlich 2,5 Prozent betragen wird, was leicht unter den im April-Bericht prognostizierten 2,8 Prozent liegt. Für das Jahr bis März 2028 erwartet er einen Preisanstieg von 2,4 Prozent und für das darauffolgende Jahr von 2,0 Prozent.

In dem Bericht betonte die BoJ, wie wichtig es sei, die Kerninflation bei etwa 2 Prozent zu stabilisieren, um das Risiko einer Überschreitung des Ziels zu verringern.

Die Zentralbank rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent in Japan, verglichen mit der vor drei Monaten prognostizierten Zuwachsrate von 0,5 Prozent. Für die beiden folgenden Fiskaljahre geht sie jeweils von einem Wachstum von 0,8 Prozent aus.

DOW JONES