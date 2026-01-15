|Konjunkturbericht
15.01.2026 11:00:00
Beige Book: Wirtschaftsaktivität in den USA klettert
Die meisten Banken hätten ein leichtes Wachstum bei den Konsumausgaben berichtet, vor allem dank des Weihnachtsgeschäfts. In einigen Distrikten hätten Verbraucher mit höheren Einkommen mehr Geld für Luxusgüter, Reisen und Aktivitäten ausgegeben. Verbraucher mit geringeren Einkommen seien jedoch zunehmend preissensibel.
Die Beschäftigung ist laut Beige Book meist stabil geblieben. Die Preise seien im Großteil der Distrikte moderat gestiegen. Mehrere Unternehmen gäben zollbedingte Kosten zunehmend an die Verbraucher weiter.
Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 27. und 28. Januar statt.
Im vergangenen Jahr senkte die Zentralbank die Zinsen trotz Meinungsverschiedenheiten unter den Notenbankern auf ein Dreijahrestief, wobei einige Entscheidungsträger davor warnten, dass dem Risiko, dass Zinssenkungen die Inflation verschärfen könnten, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt werde.
Die Anleger erwarten, dass die US-Notenbank die Zinsen Ende Januar unverändert lässt und bis Ende des Jahres zwei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte vornimmt. Aktuell liegt der Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent.
DOW JONES
