(RTTNews) - Belgium's consumer price inflation eased slightly in November from a 42-month high in the previous month, figures from the statistical office showed on Friday.

The consumer price index climbed 5.09 percent year-over-year in November, slower than the 5.26 percent rise in October, which was the highest inflation rate since April 2023.

Services inflation moderated to 4.12 percent from 4.73 percent, while the deflation in food prices, including alcoholic beverages, eased to 0.04 percent from 0.18 percent. The health cost index was 4.70 percent higher versus 4.53 percent in October

Inflation based on energy rose to 33.69 percent from 33.22 percent a month ago. Excluding energy products and unprocessed food, core inflation slowed to 2.47 percent from 2.8 percent in October.

On a monthly basis, consumer prices moved up 0.4 percent in November.