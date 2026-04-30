BoE entscheidet erwartungsgemäß: Keine Änderung beim Leitzins

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins bei 3,75 Prozent stabil gehalten. Sie deutete jedoch an, dass sie die Zinsen bald erhöhen könnte, um den durch den Krieg im Nahen Osten ausgelösten Inflationsanstieg einzudämmen. Während die Märkte ursprünglich auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik nach dem Inflationsrückgang im Januar gehofft hatten, haben die militärische Eskalation im Persischen Golf und die Blockade der Straße von Hormus die Rahmenbedingungen grundlegend verändert. Ökonomen und Börsianer hatten daher damit gerechnet, dass die BoE ihren Leitzins auf dem aktuellen Niveau halten wird. Der Beschluss fiel mit einer Gegenstimme; ein Ratsmitglied stimmte für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

DJG/apo/hab

Von Andreas Plecko

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