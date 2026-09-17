|Geldpolitik
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17.09.2026 13:10:00
BoE hält still: Notenbank lässt Leitzins erwartungsgemäß unangetastet
Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Wie die BoE mitteilte beließ der geldpolitische Ausschuss (MPC) den Reposatz bei 3,75 Prozent. Für unveränderte Zinsen stimmten sechs MPC-Mitglieder, für eine Zinsanhebung drei.
DJG/hab
DOW JONES
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