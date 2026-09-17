Geldpolitik 17.09.2026 13:10:00

BoE hält still: Notenbank lässt Leitzins erwartungsgemäß unangetastet

BoE hält still: Notenbank lässt Leitzins erwartungsgemäß unangetastet

Die Bank of England lässt ihren Leitzins wie erwartet bei 3,75 Prozent unverändert, wobei sich drei MPC-Mitglieder für eine Zinserhöhung aussprachen.

Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Wie die BoE mitteilte beließ der geldpolitische Ausschuss (MPC) den Reposatz bei 3,75 Prozent. Für unveränderte Zinsen stimmten sechs MPC-Mitglieder, für eine Zinsanhebung drei.

DJG/hab

DOW JONES

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Bildquelle: Alex Yeung / Shutterstock.com

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