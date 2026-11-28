Die Märkte rechnen mit weiteren Schritten der Fed, doch die Deutsche Bank hält selbst den eingepreisten Pfad für zu niedrig angesetzt.

Warum frühere Zinszyklen die Märkte regelmäßig überrascht haben

Fed und EZB senden vor den Dezember-Sitzungen ähnliche Signale

Aktienanleger zwischen Bewertungsdruck und historischen Gegenbeispielen

Die Deutsche Bank warnte Mitte November in einer Analyse, dass Anleger das Ausmaß kommender Zinserhöhungen erneut unterschätzen könnten. Die Fed und die EZB stehen vor ihren Dezember-Sitzungen, und die Signale stützen eher die Falken. Für Aktienanleger rückt damit die Frage in den Vordergrund, wie weit die Zinsen 2027 noch steigen.

Zinserhöhungen: Was die Deutsche Bank im Marktpfad vermisst

Makrostratege Henry Allen von der Deutschen Bank verweist auf ein historisches Muster: Märkte unterschätzen zu Beginn von Zinszyklen deren Ausmaß. 2022 beispielsweise preisten Anleger anfangs rund 200 Basispunkte für das erste Jahr ein, realisiert wurden mehr als 400. Zum Zeitpunkt der Analyse sehen die Märkte laut Allen bis September 2027 Fed-Erhöhungen von insgesamt 113 Basispunkten, vor Beginn des aktuellen Zyklus waren es 95 Basispunkte.

Drei Belastungsfaktoren haben laut Allen nachgelassen: sinkende Ölpreise, geringere Wachstumssorgen rund um künstliche Intelligenz und leicht beruhigte fiskalische Bedenken in Europa. Diese Risiken glichen sich aber eher aus. Allen hält eine taubenhafte Wende für schwer vorstellbar, solange die Inflation über dem Zielwert verharrt. Die Analyse verschiebt den Blick damit von der Frage, ob die Notenbanken anheben, auf die Frage, wie viel eingepreist ist und wie viel am Ende kommt.

Fed und EZB vor den Dezember-Sitzungen

Die Fed hob die Zinsen im September erstmals seit 2023 an und ließ den Leitzins am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent unverändert. Fed-Gouverneurin Lisa Cook und die Präsidentin der Fed von Cleveland, Beth Hammack, stimmten dabei für eine Erhöhung. Dem Protokoll zufolge nannten einige Teilnehmer die Pause eine knappe Entscheidung, und nahezu alle hielten im wahrscheinlichsten Szenario eine straffere Geldpolitik für nötig.

Bei der EZB blieb der Einlagenzins Ende Oktober bei 2,50 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte, ohne größere neue Entwicklungen sei die Richtung ziemlich klar. Beide Notenbanken halten die Tür für weitere Schritte also offen. Das stützt Allens These, dass die Debatte eher um das Wie viel als um das Ob geht.

Was Analysten sagen und wie sich Anleger aufstellen

Goldman Sachs erwartet laut Chefvolkswirt David Mericle zwei weitere Fed-Schritte um je 25 Basispunkte, im Dezember 2026 und im März 2027, auf 4,25 bis 4,50 Prozent. Das liegt nahe an dem, was Allen als eingepreist beschreibt, eine direkte Gegenposition zur Deutschen Bank gibt es in den vorliegenden Stimmen nicht. Goldman-Stratege Ben Snider sieht das Kursziel für den S&P 500 Ende 2027 bei 8.700 Punkten.

Die UBS senkte in ihrem Jahresausblick 2027 globale Aktien von Attractive auf Neutral, mit Equal-Weight bei US-Aktien und Vorliebe für die Eurozone . Die UBS nennt als Gründe die Index-Konzentration und die Szenarienbreite bei KI. Allen hatte bereits in seiner Analyse von Mitte September darauf hingewiesen, dass der S&P 500 1999 trotz Fed-Anhebungen um fast 20 Prozent stieg. Höhere Zinsen schließen steigende Aktienkurse also nicht aus.

Zinsen und Anleihen: Welche Laufzeiten besonders reagieren

Auf der Anleiheseite ist die Laufzeit der wichtigste Hebel, wenn auch anders als oft vermutet. Notenbanken steuern vor allem das kurze Ende der Zinskurve. Lang laufende Renditen hängen stärker an den Inflations- und Wachstumserwartungen und können bei einer glaubwürdigen Straffung sogar weniger steigen, die Kurve flacht dann ab. Die Kurse langer Anleihen reagieren zwar am stärksten auf jede Renditeänderung, ob sie verlieren, entscheidet aber vor allem der Inflationsausblick. Kurze Laufzeiten, Geldmarktanlagen oder variabel verzinste Papiere passen sich direkter an ein höheres Leitzinsniveau an. Wer festverzinsliche Wertpapiere hält, kann prüfen, wie zinssensitiv das eigene Portfolio ist und ob es eine Überraschung nach oben verkraftet.

Aktien: Welche Unternehmen höhere Zinsen besser verkraften

Bei Aktien entscheidet weniger das Zinsniveau selbst als die Frage, welche Geschäftsmodelle es tragen. Hoch bewertete Wachstumswerte, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen, reagieren auf steigende Abzinsungssätze in der Regel empfindlicher. Banken und Versicherer können dagegen von höheren Zinsen profitieren, solange die Konjunktur hält und die Kreditausfälle nicht steigen. Unternehmen mit solider Bilanz und geringer Verschuldung sind zudem weniger auf günstige Refinanzierung angewiesen. Wer diese Qualitätsmerkmale stärker gewichtet, macht sein Depot unabhängiger vom genauen Zinspfad, ohne auf Aktien zu verzichten.

Weil der Markt und Goldman Sachs einen ähnlichen Pfad erwarten, liegt das eigentliche Risiko in einer Abweichung nach oben, wie sie die Deutsche Bank für möglich hält. Ein Portfolio, das allein auf den eingepreisten Verlauf setzt, ist für eine solche Überraschung schlecht gerüstet. Eine breite Streuung über Anlageklassen und Regionen sowie regelmäßiges Rebalancing können Zinsschocks abfedern, ohne dass Anleger auf ein einzelnes Szenario wetten müssen. Größere Umschichtungen allein wegen einer Notenbanksitzung bergen dagegen die Gefahr, auf kurzfristige Ausschläge zu reagieren.

Fed-Entscheidung im Dezember als nächster Orientierungspunkt

Den nächsten Anhaltspunkt liefert die Fed-Entscheidung am 9. Dezember 2026. Sie zeigt, ob der Markt die Schrittweite bestätigt oder die Warnung der Deutschen Bank an Gewicht gewinnt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at

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