|Inflation sinkt
|
30.10.2026 07:50:39
BoJ belässt Leitzins auf bisherigem Niveau – Inflationsdruck lässt nach
Die japanischen Währungshüter hatten den Leitzins zuletzt Mitte September um 0,25 Prozentpunkte erhöht und auf den höchsten Stand seit 1995 gesetzt. Es war der zweite Schritt in diesem Jahr. Am Markt wird jetzt überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung Mitte Dezember gerechnet.
Marktbeobachter sehen Japans Zentralbank vor einem Strategiewechsel: Statt die Preise nach oben zu treiben, muss sie sicherstellen, dass diese nicht über das Ziel hinausschießen.
Zuletzt hat sich die Inflation in Japan im Großraum Tokio wieder etwas abgeschwächt. Im Oktober legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich wie von Experten erwartet um 2,6 Prozent zu, wie die Regierung ebenfalls am Freitag in Tokio mitteilte. Im September hatte die Jahresrate noch etwas höher bei 2,7 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit November 2025.
Die Daten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als ein verlässlicher Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes.
/jkr/jha/
TOKIO (dpa-AFX)
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.