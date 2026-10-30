Inflation sinkt 30.10.2026 07:50:39

BoJ belässt Leitzins auf bisherigem Niveau – Inflationsdruck lässt nach

BoJ belässt Leitzins auf bisherigem Niveau – Inflationsdruck lässt nach

Die japanische Zentralbank hat den Leitzins nicht verändert.

Der Zinssatz wurde auf 1,25 Prozent belassen, teilte die japanische Notenbank (BoJ) am Freitag in Tokio mit. Experten hatten mit dieser Entscheidung im Schnitt gerechnet. Zudem machte die Bank of Japan deutlich, dass das angepeilte Inflationsziel von zwei Prozent erreicht sei.

Die japanischen Währungshüter hatten den Leitzins zuletzt Mitte September um 0,25 Prozentpunkte erhöht und auf den höchsten Stand seit 1995 gesetzt. Es war der zweite Schritt in diesem Jahr. Am Markt wird jetzt überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung Mitte Dezember gerechnet.

Marktbeobachter sehen Japans Zentralbank vor einem Strategiewechsel: Statt die Preise nach oben zu treiben, muss sie sicherstellen, dass diese nicht über das Ziel hinausschießen.

Zuletzt hat sich die Inflation in Japan im Großraum Tokio wieder etwas abgeschwächt. Im Oktober legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich wie von Experten erwartet um 2,6 Prozent zu, wie die Regierung ebenfalls am Freitag in Tokio mitteilte. Im September hatte die Jahresrate noch etwas höher bei 2,7 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit November 2025.

Die Daten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als ein verlässlicher Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes.

/jkr/jha/

TOKIO (dpa-AFX)

Weitere Links:

EZB-Zinsentscheid: Bleibt Frankfurt auf Fed-Kurs?
EZB-Zinsentscheid - Euro legt nach EZB-Termin etwas zu
EZB besänftigt die Märkte: Leitzins bleibt unangetastet - was das für Anleger bedeutet

Bildquelle: Andresr / Shutterstock.com,Antony McAulay / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen