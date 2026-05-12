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12.05.2026 15:12:59
Brazil Inflation Rises To 4.39% In April
(RTTNews) - Brazil's consumer price inflation accelerated for the second straight month in April, figures from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, or IBGE, showed on Tuesday.
The consumer price index climbed 4.39 percent year-over-year in April, faster than the 4.14 percent rise in March. Economists had expected inflation to rise to 4.41 percent.
The annual price growth in food and beverages accelerated to 2.69 percent from 2.16 percent, and housing inflation climbed to 6.19 percent from 5.67 percent. Transport charges rose at a faster pace of 4.15 percent, and clothing prices were 4.38 percent higher.
On a monthly basis, consumer prices moved up 0.67 percent in April after rising 0.88 percent in March.
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