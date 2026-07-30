30.07.2026 13:10:39

Britische Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 Prozent

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten. Er liegt weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet.

Damit bleiben die Zinsen im bisherigen Jahresverlauf unverändert. Zuletzt hatte die Bank of England im Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt./jsl/jha/

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mti deutlichen Gewinnen -- DAX im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen