Bundesbank-Chef Nagel sieht EZB womöglich auf der Zielgerade bei Zinserhöhungen

"Wir halten Kurs bei der Geldpolitik ", sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. "In der Tat kommen wir möglicherweise auf die Zielgerade, in dem Sinne, indem wir den Bereich erreichen in der Geldpolitik, der als restriktiv bezeichnet werden kann." Damit bezieht er sich auf das Niveau der Zinsen , das eine Wirtschaft bremst. Er sei zuversichtlich, dass die Geldpolitik mit Blick auf die Inflation Wirkung zeige. Erste Anzeichen dafür seien aus der Kreditvergabe, bei der wirtschaftlichen Aktivität und dem Rückgang der Gesamtinflation abzulesen.

"Wir sind mit den Zinserhöhungen noch nicht am Ende, da gibt es noch was zu tun", sagte Nagel. Die Geldpolitik müsse hartnäckig bleiben, denn die Inflation erweise sich oft als ein sperriges Phänomen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist mitten im Kampf gegen den anhaltenden Preisschub. Die Inflation liegt weiter deutlich über der Notenbank-Zielmarke von 2,0 Prozent. Nagel hätte sich bei der jüngsten Zinserhöhung der EZB einen größeren Zinsschritt vorstellen können - und zwar um 0,5 statt der beschlossenen 0,25 Prozentpunkte. Zusammen mit dem beschlossenen Bilanzrückbau stimme jedoch "die Kombination aus diesen beiden Maßnahmen".

Berlin (Reuters)