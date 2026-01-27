|Geldpolitik
|
27.01.2026 20:09:00
Bundesbank und OeNB sehen keinen akuten Handlungsbedarf bei EZB-Zinsen
Die Attacken der Trump-Administration auf die US-Notenbank bezeichnete Nagel als "wirklich besorgniserregend". "Wenn man erlebt, wie die Unabhängigkeit der Fed torpediert wird, trifft einen das ins Mark", fügte der Bundesbankpräsident hinzu. Er halte Fed-Chef Jerome Powell für einen "hervorragenden Notenbanker".
Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) Kocher warnte im Gespräch mit der FAZ, ein Verlust der Unabhängigkeit der Federal Reserve könnte ähnlich katastrophale Folgen haben wie nach dem Ölpreisschock in den 1970er Jahren, als die Vereinigten Staaten über zehn Jahre Inflationsraten von mehr als 5 Prozent gehabt hätten, weil man "aufgrund von politischem Einfluss auf die Geldpolitik zuerst nicht stark genug reagiert" habe.
Forderungen aus Deutschland, die Bundesbank solle ihre Goldvorräte aus den USA abziehen, erteilte Nagel eine Absage. "Ich zweifele nicht daran, dass unser Gold bei der Fed in New York weiterhin sicher aufbewahrt ist", sagte Nagel. "Das sind Währungsreserven mit einem besonderen Schutz."
DOW JONES
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed lässt Leitzins unverändert: ATX: Kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter --US-Börsen gehen wenig bewegt aus dem Handel -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.