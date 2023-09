Bundesbankpräsident gibt keinen Hinweis auf Zinsrichtung der EZB

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hält sich zu der Frage, ob die Europäische Zentralbank (EZB) bei der nächsten Ratssitzung Mitte September die zehnte Zinserhöhung in Folge beschließen wird, bedeckt.

Die Entscheidung werde rein datenabhängig getroffen, sagte Nagel dem Handelsblatt, "auch auf Basis der dann vorliegenden neuen Prognosen".

Eine Kommunikation der EZB, dass die Zinsen noch eine Weile hoch bleiben, hielte er für unpassend. "Der EZB-Rat folgt bei seinen geldpolitischen Entscheidungen aktuell einem datenabhängigen Ansatz", so Nagel. "Dazu würde es nicht passen, ein Zinsniveau - und dieses für einen längeren Zeitraum - festzuschreiben. Es wäre aber auch falsch, nach einem Zinsgipfel auf eine schnell folgende Absenkung zu spekulieren." Die Zinsen müssten so lange wie möglich auf einem Niveau gehalten werden, das die Inflation eindämmt.

Eine anhaltende Lohn-Preis-Spirale fürchtet Nagel unterdessen nicht. "Die Löhne in Deutschland sind nach Abzug der Inflation, also real, im vergangenen Quartal etwa konstant geblieben, nachdem sie zuvor deutlich gefallen waren", sagte der Notenbanker. "Die Preise haben schon lange davor deutlich angezogen. Daher spreche ich eher von der Gefahr einer Preis-Lohn-Spirale." In diesem Umfeld sei es verständlich, dass die Gewerkschaften bei Lohnforderungen eine gute Verhandlungsposition haben, "zumal der Arbeitsmarkt robuster ist, als viele noch vor einem Jahr erwartet hätten".

