Chef der deutschen Bundesbank: EZB könnte mit Zinsanhebungen auf Zielgerade kommen

Gefragt nach der geldpolitischen Ausrichtung der EZB sagte der Bundesbankchef am Mittwoch im Deutschlandfunk, die Notenbank halte Kurs. Seit Juli vergangenen Jahres seien die Leitzinsen in sieben Schritten um 3,75 Prozentpunkte erhöht worden. "Aber in der Tat, möglicherweise kommen wir dann auf die Zielgerade in dem Sinne, dass wir den Bereich erreichen in der Geldpolitik , der als restriktiv bezeichnet werden kann."

Als restriktiv bezeichnen Ökonomen ein Zinsniveau, ab dem die wirtschaftliche Aktivität und damit auch die Inflation gebremst werden. Wo dieses Niveau genau beginnt, ist in der Regel nicht genau zu sagen und wird derzeit unter Experten auch rege diskutiert. Aktuell beträgt der geldpolitisch relevante Einlagensatz im Euroraum 3,25 Prozent. Der Hauptrefinanzierungssatz, dem früher eine deutlich größere Rolle zukam als heute, beträgt 3,75 Prozent.

Die EZB hatte in der vergangenen Woche ihren Zinsanhebungskurs fortgesetzt, allerdings das Tempo verringert. Anstatt einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte wie in den Sitzungen zuvor wurden die Leitzinsen um 0,25 Punkte angehoben. Wie auch Nagel hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt, zugleich aber auf die Abhängigkeit des Zinskurses von der konjunkturellen Entwicklung verwiesen.

/bgf/jsl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)