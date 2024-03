China belässt Leitzinsen wie erwartet unverändert

Der einjährige Leitzins wurde bei 3,45 Prozent belassen, während der fünfjährige LPR unverändert bei 3,95 Prozent lag. Die meisten neuen und ausstehenden Kredite in China basieren auf dem einjährigen LPR, während der fünfjährige Zinssatz die Preisgestaltung von Hypotheken beeinflusst. China hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2024 ein Wirtschaftswachstum von "rund fünf Prozent" zu erreichen, was von Ökonomen als ehrgeizig bezeichnet wird und weitere Anreize - einschließlich geldpolitischer und fiskalischer Lockerungen - erfordert. Vor allem der angeschlagene Immobiliensektor belastet das Wachstum: Während die chinesische Fabrikproduktion und die Einzelhandelsumsätze im Januar und Februar die Erwartungen übertrafen, fielen die Immobilieninvestitionen in China in den ersten beiden Monaten des Jahres im Jahresvergleich um neun Prozent, nach einem starken Rückgang von 24 Prozent im Dezember. Auch die Immobilienverkäufe gingen zurück. Das Kreditwachstum hat sich ebenfalls verlangsamt. Die ausstehenden Yuan-Kredite stiegen im Februar um 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr - der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen.

Shanghai/Singapur (Reuters)