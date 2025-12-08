Britische Pfund - Chinesischer Renminbi Yuan

9,4262
 CNY
0,0029
0,03 %
CNY - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
CNY/GBP
>
08.12.2025 05:24:31

China Exports Rebound In November

(RTTNews) - China's exports recovered in November after falling in October, data from the customs office revealed Monday.

Exports grew 5.9 percent on a yearly basis in November, reversing a 1.1 percent fall in October. Shipments were forecast to expand 3.8 percent.

At the same time, imports posted an annual growth of 1.9 percent after rising 1 percent in the previous month. However, this was weaker than the expected growth of 2.8 percent.

Consequently, the trade balance showed a surplus of around $112 billion in November, above the forecast of $100.2 billion.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
03:15 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen