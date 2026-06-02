Croatia Inflation Eases To 5.2% In May

(RTTNews) - Consumer price inflation in Croatia eased in May from a 30-month high in the prior month, flash data from the Croatian Bureau of Statistics showed on Tuesday.

The consumer price index climbed 5.2 percent year-on-year in May, slower than the 5.8 percent rise in April, which was the highest inflation since October 2023.

The overall price growth in May was largely driven by a 16.9 percent surge in energy costs. Prices for food, beverages and tobacco rose 2.3 percent, and services costs were 7.9 percent higher. Meanwhile, prices of non-food industrial goods, excluding energy, dropped 0.7 percent.

On a monthly basis, consumer prices edged down 0.2 percent in May.

The EU measure of inflation was 4.9 percent in May, down from 5.4 percent in the previous month.