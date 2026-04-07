Czech Inflation Climbs To 1.9% In March

(RTTNews) - The Czech Republic's consumer price inflation accelerated less-than-expected in March, preliminary data from the Czech Statistical Office showed on Tuesday.

Consumer prices climbed 1.9 percent year-over-year in March, faster than the 1.4 percent increase in February. Economists were looking for an increase of 2.0 percent.

Services inflation rose to 4.7 percent from 4.5 percent, and prices for goods rebounded slightly by 0.1 percent. The deflation in energy eased sharply to 1.7 percent from 7.8 percent, which largely influenced the overall rise in inflation. Meanwhile, prices for food and non-alcoholic beverages were 1.1 percent less expensive.

On a monthly basis, consumer prices moved up 0.6 percent.