WKN: 676686 / ISIN: DK0010288125

10.02.2026 11:16:45

Denmark Inflation Eases To 0.8%, Lowest In 21 Months

(RTTNews) - Denmark's consumer price inflation increased further in January to the lowest level in nearly two years, largely due to cheaper housing and utility costs, data from Statistics Denmark showed on Tuesday.

The consumer price index rose 0.8 percent year-over-year in January, slower than the 1.9 percent increase in December.

Further, this was the highest inflation since April 2024, when prices had risen 0.7 percent.

Prices of housing and utilities showed a renewed fall of 1.30 percent amid a decline in electricity costs, and transport charges were 0.2 percent less expensive. Meanwhile, inflation based on food and non-alcoholic beverages rose to 3.8 percent from 3.6 percent.

Core inflation, which excludes energy and unprocessed food, eased to 1.9 percent from 2.3 percent.

On a monthly basis, consumer prices dropped 0.6 percent in January versus a 0.4 percent decrease in December.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX gibt nach -- US-Börsen höher erwartet -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf rotem Terrain. Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

