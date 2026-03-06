Britische Pfund - Euro

1,1537
 EUR
0,0036
0,31 %
EUR - GBP
06.03.2026 07:40:41

Estonia Inflation Eases To 3.1%, Lowest In 16 Months

(RTTNews) - Estonia's consumer price inflation softened further in February to the lowest level in more than a year, preliminary figures from Statistics Estonia showed on Friday.

Consumer prices climbed 3.1 percent yearly in February, slower than the 3.7 percent rise in January.

Moreover, this was the weakest inflation rate since September 2024, when prices rose 3.0 percent.

Transport charges were 0.4 percent less expensive compared to last year, and clothing and footwear prices declined 5.7 percent. Meanwhile, food and non-alcoholic beverages grew 5.5 percent, and housing costs were 1.5 percent higher.

On a monthly basis, consumer prices moved up 0.8 percent in February, after rising 0.8 percent in the preceding month.

21:29 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:50 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Abwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
