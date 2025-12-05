Britische Pfund - Euro

1,1450
 EUR
0,0006
0,05 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
EUR/GBP
>
05.12.2025 08:00:22

Estonia Inflation Rises To 4.9% In November

(RTTNews) - Estonia's consumer price inflation increased for the first time in three months in November, preliminary figures from Statistics Estonia showed on Friday.

Consumer prices climbed 4.9 percent yearly in November, after a 4.6 percent rise in October.

"Food prices are the main driver of overall inflation, as food products have the biggest weight in the headline index," Lauri Veski, team lead of consumer price statistics at Statistics Estonia, said.

Prices for food and non-alcoholic beverages grew 6.5 percent, and transport expenses surged by 10.6 percent. Data showed that housing costs were 3.3 percent more expensive, while clothing and footwear prices were 5.7 percent cheaper compared to last year.

On a monthly basis, consumer prices dropped 0.2 percent in November, after remaining flat in the preceding month.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:16 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:55 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen