Britische Pfund - Euro

1,1469
 EUR
0,0002
0,02 %
EUR - GBP
02.01.2026 08:18:17

Estonia Retail Sales Fall 0.4% In November

(RTTNews) - Estonia's retail sales decreased slightly in November after rising in the previous two months, data from Statistics Estonia showed on Friday.

The volume of retail sales fell 0.4 percent annually in November, reversing a 4.0 percent increase in October.

Retail sales of food, beverages, and tobacco in specialized stores plunged 23.0 percent annually in November, while those of automotive fuel in specialized stores grew by 13.0 percent. Data showed that online retail sales were 9.7 percent lower compared to last year.

On a monthly basis, retail sales declined 4.8 percent, in contrast to a 5.9 percent growth in October.

Börse aktuell - Live Ticker

Zum Start ins neue Jahr: ATX freundlich erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Hang Seng legt zu - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag dürfte der heimische Aktienmarkt ruhig ins neue Jahr starten. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Vor dem Wochenende geht es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen bleiben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

