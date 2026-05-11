Estonia Trade Gap Narrows In March

(RTTNews) - Estonia's foreign trade deficit decreased in March from a year ago as exports grew faster than imports, figures from Statistics Estonia showed on Monday.

The trade deficit dropped to EUR 234 million in March from EUR 268 million in the same month last year. In February, the trade gap was EUR 439 million.

Exports climbed 8.0 percent from last year, and imports were 6.0 percent higher. Shipments to EU member states grew 16.0 percent, while those to non-EU countries declined by 9.0 percent.

During the first quarter, the total trade shortfall was EUR 923 million, up from EUR 912 million in the corresponding period last year.