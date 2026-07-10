|
10.07.2026 09:36:50
Estonia Trade Gap Narrows In May
(RTTNews) - Estonia's foreign trade deficit decreased in May from a year ago as exports grew faster than imports, figures from Statistics Estonia showed on Friday.
The trade gap dropped to EUR 224 million in May from EUR 287 million in the same month last year. In April, the trade gap was EUR 371 million.
Exports climbed 9.0 percent from last year, and imports were 4.0 percent higher.
The increase in exports was influenced by more foreign demand for mineral fuels, mineral oils and products of their distillation, and electrical machinery and equipment and parts thereof, the agency said.
Shipments to EU member states grew 13.0 percent, while those to non-EU countries decreased by 3.0 percent. The country imported 9.0 percent more from EU countries.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.