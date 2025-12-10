|
10.12.2025 14:21:28
Estonian Trade Deficit Narrows In October
(RTTNews) - Estonia's foreign trade deficit decreased somewhat in October from a year ago as exports grew faster than imports, figures from Statistics Estonia showed on Wednesday.
The trade gap stood at EUR 323 million in October, down from EUR 331 million in the corresponding month last year. In September, the deficit was EUR 301 million.
Exports climbed 5.0 percent annually in October, and imports also rose by 4.0 percent.
The country exported 21.0 percent more mineral products, and an 11.0 percent growth was seen in outflows of textiles and textile articles. Meanwhile, imports of transport equipment fell sharply by 17.0 percent.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.