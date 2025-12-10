Britische Pfund - Euro

1,1444
 EUR
0,0000
0,00 %
EUR - GBP
10.12.2025 14:21:28

Estonian Trade Deficit Narrows In October

(RTTNews) - Estonia's foreign trade deficit decreased somewhat in October from a year ago as exports grew faster than imports, figures from Statistics Estonia showed on Wednesday.

The trade gap stood at EUR 323 million in October, down from EUR 331 million in the corresponding month last year. In September, the deficit was EUR 301 million.

Exports climbed 5.0 percent annually in October, and imports also rose by 4.0 percent.

The country exported 21.0 percent more mineral products, and an 11.0 percent growth was seen in outflows of textiles and textile articles. Meanwhile, imports of transport equipment fell sharply by 17.0 percent.

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Nach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
