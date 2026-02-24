24.02.2026 07:43:18

European Economic News Preview: French Business Confidence Data Due

(RTTNews) - Business sentiment survey from France is the main economic release due on Tuesday, headlining a light day for the European economic news.

At 2.45 am ET, France's statistical office INSEE publishes business sentiment survey data. The manufacturing confidence index is forecast to fall to 104 in February from 105 in January.

At 6.00 am ET, the Confederation of British Industry is slated to issue Distributive Trades survey results. The retail sales balance is forecast to fall to -27 percent in February from -17 percent in January.

At 8.00 am ET, Hungary's central bank announces its monetary policy decision.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen