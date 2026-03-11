11.03.2026 06:05:15

European Economic News Preview: German Final Inflation Data Due

(RTTNews) - Final inflation data from Germany is the only major report due on Wednesday, headlining a light day for the European economic news.

At 3.00 am ET, Destatis is scheduled to issue Germany's final inflation figures. The preliminary estimate showed that consumer price inflation eased to 1.9 percent in February from 2.1 percent in January.

In the meantime, retail sales figures are due from Turkey and Romania.

At 4.00 am ET, Spain's statistical office INE publishes retail sales for January. Sales had increased 2.9 percent from the previous year in December.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen