|
12.11.2025 06:39:35
European Economic News Preview: Germany Final Inflation Data Due
(RTTNews) - Final inflation from Germany and industrial production from Italy are due on Wednesday, headlining a light day for the European economic news.
At 2.00 am ET, Destatis is scheduled to release Germany's final inflation data for October. The flash estimate showed that consumer price inflation eased to 2.3 percent from 2.4 percent in September. Wholesale price data is also due from Germany. In the meantime, consumer prices for Romania are due. Inflation is seen at 9.8 percent in October, down from 9.9 percent in September.
At 4.00 am ET, Italy's statistical office ISTAT publishes industrial production for September. Economists expect industrial output to grow 1.5 percent month-on-month, in contrast to the 2.4 percent decrease in August.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.