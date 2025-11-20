20.11.2025 07:57:30

European Economic News Preview: Germany Producer Prices Data Due

(RTTNews) - Producer prices data from Germany is the major report due on Thursday, headlining a light day for the European economic news.

At 2.00 am ET, Destatis releases Germany's producer prices for October. Prices are forecast to fall 1.9 percent on a yearly basis, following a 1.7 percent drop in September.

In the meantime, foreign trade from Switzerland and consumer confidence survey data from Turkey are due.

At 5.00 am ET, Eurostat publishes euro area construction output for September.

At 6.00 am ET, the Confederation of British Industry releases Industrial Trends survey data. The UK order book balance is seen improving to -33 percent in November from -38 percent in October.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:44 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
18:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen