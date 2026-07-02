Eurozone House Price Growth Moderates

(RTTNews) - Eurozone house prices increased at a slower pace in the first quarter, Eurostat reported Thursday.

House prices rose 4.7 percent year-on-year in the first quarter, weaker than the 5.1 percent increase in the fourth quarter.

Meanwhile, house prices growth doubled to 1.0 percent on a quarterly basis from 0.5 percent in the preceding period.

House prices in the EU27 grew 5.1 percent on a yearly basis in the first quarter after climbing 5.4 percent a quarter ago. The quarterly growth advanced to 1.2 percent from 0.7 percent.