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02.07.2026 13:34:37
Eurozone House Price Growth Moderates
(RTTNews) - Eurozone house prices increased at a slower pace in the first quarter, Eurostat reported Thursday.
House prices rose 4.7 percent year-on-year in the first quarter, weaker than the 5.1 percent increase in the fourth quarter.
Meanwhile, house prices growth doubled to 1.0 percent on a quarterly basis from 0.5 percent in the preceding period.
House prices in the EU27 grew 5.1 percent on a yearly basis in the first quarter after climbing 5.4 percent a quarter ago. The quarterly growth advanced to 1.2 percent from 0.7 percent.
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