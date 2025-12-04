Britische Pfund - Euro

1,1444
 EUR
0,0000
0,00 %
04.12.2025 11:55:44

Eurozone Retail Sales Remain Flat In October

(RTTNews) - Eurozone retail sales stalled as expected in October after expanding slightly in September, data published by Eurostat showed on Thursday.

On a monthly basis, retail sales logged a flat change in October versus a 0.1 percent rise in September, which was the first increase in three months.

A 0.3 percent increase in sales of food, drinks, and tobacco was offset by a 0.2 percent decrease in sales of non-food products. Data showed that sales of automotive fuel in specialized stores advanced by 0.3 percent.

Year-on-year, retail sales growth accelerated to 1.5 percent from 1.2 percent in September. The expected growth rate was 1.4 percent.

In the EU, retail sales also remained flat compared to September, while they grew 1.6 percent from last year.

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
