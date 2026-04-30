EZB-Entscheid: Leitzins wird nicht angetastet - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet

Die EZB hat über den aktuellen Leitzins entschieden und damit erneut ein Signal für die künftige Ausrichtung der Geldpolitik im Euroraum gesetzt.

• EZB tastet Leitzins nicht an• Einlagenzins bleibt damit bei 2,0 Prozent• Folgen für Anleger im Blick

Die Europäische Zentralbank hat am heutigen Donnerstag den Leitzins unverändert gelassen. Der Einlagenzins bleibt damit bei 2,0 Prozent. Der Schritt war von den Märkten weitgehend erwartet worden, da sich die EZB weiterhin in einer abwartenden Haltung befindet.

Geopolitische Spannungen treiben Inflation: Iran-Konflikt im Fokus

Hintergrund ist eine weiterhin gemischte wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum, bei der sich Inflationsrisiken und konjunkturelle Unsicherheiten die Waage halten. Zusätzliche geopolitische Spannungen rund um den Iran-Konflikt und die Eskalation im Nahen Osten haben die Energiepreise nach oben getrieben und damit die Inflationsaussichten kurzfristig belastet. Gleichzeitig erhöhen sich die Risiken für das Wirtschaftswachstum, da Handelsflüsse, Lieferketten und Investitionsstimmung durch die Unsicherheit getrübt werden.

Auch auf Länderebene zeigt sich dieser Effekt bereits deutlich: Der Preisschock infolge des Iran-Kriegs hat die Inflationsrate in Deutschland im April weiter nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,7 Prozent im März, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Die Inflationsrate liegt damit zwar weiterhin in der Nähe der Zielmarke der EZB von 2 Prozent, bleibt jedoch volatil. Insbesondere Energie- und Dienstleistungspreise sorgen dafür, dass die Notenbank keinen klaren Handlungsdruck in Richtung Zinssenkung oder Zinserhöhung sieht. Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Dynamik in einigen Mitgliedsstaaten weiterhin verhalten, was ebenfalls gegen eine restriktivere Geldpolitik spricht.

Notenbank setzt auf Pause: Was das für Anleger und ihr Geld bedeutet

Für Anleger bedeutet der unveränderte Leitzins vor allem Kontinuität. Die Verzinsung von Tages- und Festgeld bleibt auf dem aktuellen Niveau stabil, ohne größere Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen. Real bleibt die Rendite konservativer Anlagen jedoch leicht unter Druck, da die Inflation weiterhin einen Teil der Zinserträge aufzehrt. Am Aktienmarkt sorgt die Zinspause dagegen für stabile Finanzierungsbedingungen, was insbesondere wachstumsorientierte Unternehmen unterstützt.

Auch für Kreditnehmer ändert sich kurzfristig wenig. Bauzinsen bewegen sich seitwärts und zeigen derzeit keine klare Tendenz nach unten. Die Finanzierungskosten für Immobilien bleiben damit auf erhöhtem, aber stabilem Niveau.

Insgesamt signalisiert die EZB mit der erneuten Zinspause vor allem eines: Abwarten bleibt die dominierende Strategie. Die Geldpolitik reagiert weiterhin datenabhängig und vermeidet voreilige Schritte in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at mit Material von Dow Jones Newswires und dpa-AFX