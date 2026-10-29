29.10.2026 14:14:58

EZB lässt Leitzins wie erwartet bei 2,50 Prozent

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt ihre Geldpolitik unverändert. Wie die EZB mitteilte, bleibt der Einlagensatz wie erwartet bei 2,50 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab

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October 29, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

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