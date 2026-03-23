EZB-Leitzins: Analysten sehen keine Änderung auf Sicht

Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten haben im Vorfeld der Ratssitzung am 18./19. März 2026 nicht damit gerechnet, dass die EZB ihren Leitzins auf absehbare Zeit anheben würde.

Wie die EZB im Ergebnis einer entsprechenden Umfrage mitteilte, rechneten die Analysten vielmehr damit, dass die EZB ihren Leitzins auch langfristig bei 2,00 Prozent belassen würde.

Die Inflation im Euroraum sahen sie im ersten Quartal bei 1,9 und im zweiten Quartal bei 2,1 Prozent - danach aber - auch langfristig - bei 2,0 Prozent. Für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erwarteten die Analysten je 0,3 Prozent im ersten und zweiten Quartal.

Die Umfrage fand vom 2. bis 5. März statt, der Angriff auf dem Iran hatte am 28. Februar begonnen.

DOW JONES