EZB-Mitglieder sprechen sich offenbar für Zinsanhebungen über März hinaus aus

Klaas Knot (Niederlande) forderte in einem Interview einen weiteren Schritt von 50 Basispunkten im Mai, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Und Martins Kazak (Lettland) sagte in einem weiteren Bloomberg-Interview, er sehe keinen Grund für eine Zinspause im Mai.

Die EZB hatte ihre Zinsen im Juli und September um je 75 Basispunkte erhöht und im Dezember und Februar um 50 Basispunkte. Für März hat die EZB einen weiteren Schritt von 50 Basispunkten in Aussicht gestellt.

"Wenn der unterliegende Inflationsdruck nicht spürbar zurückgeht, könnte eine Fortführung des Zinserhöhungstempos im Mai durchaus angezeigt sein", sagte Knot laut Bloomberg-Bericht in einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur MNI. Kazaks sagte: "Es ist naheliegend, zu erwarten, dass die Zinserhöhungen in kleineren Schritten erfolgen, aber an diesem Punkt sind wir noch nicht." Er befürworte eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im März und sehe keinen Anlass für einen Zins-Stopp oder eine -Pause im Mai.

FRANKFURT (Dow Jones)