EZB-Präsidentin Lagarde kündigt weitere beherzte Entscheidungen im Kampf gegen Inflation an

"Wir steuern künftig auf heiklere Entscheidungen zu, aber wir werden beherzt sein und die Entscheidungen treffen, die nötig sind, um die Inflation wieder auf zwei Prozent zurückzuführen", sagte sie am Freitag dem spanischen Fernsehsender TVE. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit der Zinswende im Juli 2022 die Schlüsselzinsen bereits sieben Mal in rasanter Folge um insgesamt 3,75 Prozentpunkte angehoben. Die nächste Zinssitzung ist 15. Juni in Frankfurt.

Volkswirte rechnen einer Reuters-Umfrage zufolge bei den Zinssitzungen der EZB im Juni und Juli mit weiteren kleinen Anhebungen um je 0,25 Prozentpunkte. Die Inflation im Euro-Raum hat im April wieder leicht zugelegt, womit der Druck auf die EZB anhält, mit weiteren Schritten gegenzusteuern. Die Verbraucherpreise legten binnen Jahresfrist um 7,0 Prozent zu, nach 6,9 Prozent im März und 8,5 Prozent im Februar.

Madrid (Reuters)