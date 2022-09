EZB-Ratsmitglied Holzmann: Zinsen werden in einem Jahr höher sein als jetzt

Wo genau der Leitzins liegen werde, könne er nicht sagen, sagte der Gouverneur der Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Mittwochabend zum ORF. Er werde "sicherlich höher sein wie jetzt". Der Weg dorthin werde davon abhängen, wie sich die Preisentwicklung in den nächsten Monaten gestalten werde. "Wenn die Preisdynamik weiter so stark ist, wird unsere Entschlossenheit stärker sein und die Zinsen stärker erhöht werden. Wenn es weniger ist, werden wir weniger Zinsen erhöhen müssen".

Holzmann räumte ein, dass die Inflation "systematisch unterschätzt" worden sei. Seit Dezember habe es Maßnahmen gegen die Teuerung gegeben, aber keine Zinserhöhungen. "Ja, man hätte früher mehr machen können", sagte das EZB-Ratsmitglied. Der Angriff von Russland auf die Ukraine habe man aber nicht vorhersehen können. In den USA sei die Inflation trotz früherer Eingriffe ähnlich hoch.

Die Teuerung wird nach Worten des Notenbankers wohl noch weiter ansteigen. "Nicht gigantisch, aber doch", sagte Holzmann. Die genauen Zahlen würden aber erst im Oktober veröffentlicht. In Richtung zwei Prozent wird die Inflation nach Einschätzung der EZB Ende 2024 gehen. Die Prognose für Österreich sei etwas weniger optimistisch. Sollte es im vierten Quartal zu einer Stagflation kommen, wäre dies nach Worten von Holzmann nur ein "Durchhänger". "Der Rest der Wirtschaftsentwicklung wird dann wieder gut verlaufen".

Villeroy (EZB) - Neutraler Zins könnte Ende des Jahres erreicht werden

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Einschätzung von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau bis Ende des Jahres ein Zinsniveau erreichen, mit dem die Wirtschaft weder gebremst noch angeschoben wird.

Notenbanker sprechen in diesem Zusammenhang von dem sogenannten "neutralen Zins". Dieser Satz liege für die Euro-Zone geschätzt bei unter oder nahe zwei Prozent, sagte Villeroy am Mittwoch vor dem Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington laut Redetext. "Und wir könnten bis Ende des Jahres dort sein", fügte er hinzu. "Bis dahin müssen wir auf jeden Fall entschlossen, aber geordnet handeln."

So vorzugehen sei eine Normalisierung der Geldpolitik , sagte Villeroy. Lediglich oberhalb des neutralen Zinses würde eine Straffung der Geldpolitik beginnen, falls das erforderlich sei. Die EZB hatte im Kampf gegen die ausufernde Inflation im Juli die Zinswende eingeleitet und dabei die Schlüsselsätze erstmals seit 2011 nach oben gesetzt. Die Leitzinsen wurden um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Bei ihrem zweiten Zinsschritt am vergangenen Donnerstag legten die Währungshüter noch deutlicher nach. Die Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte war die bislang stärkste Zinsanhebung seit Einführung des Euro-Bargelds 2002. Damit liegt der Leitzins inzwischen bei 1,25 Prozent und der sogenannte Einlagensatz bei 0,75 Prozent.

Wien/Paris/Frankfurt (Reuters)